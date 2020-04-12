Выступивший на сессии председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров проинформировал о ситуации с распространением коронавируса в Азербайджане и мерах, которые принимает государство для борьбы с пандемией.

В ходе прошедшего в онлайн-формате Петербургского международного юридического форума 9 1/2: Законы коронавируса 12 апреля состоялась сессия «Пандемия и адвокатура: кто кого?». В прямом эфире перед многочисленной интернет-аудиторией выступили президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко, председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, советник Комитета по европейским и международным делам Национального совета адвокатов Франции Мария Бонон, председатель Комитета по административному праву Федеральной палаты адвокатов Германии Зигрид Винхуэс, президент Юридического общества Англии и Уэльса Саймон Дэвис и др.

По его словам, с 24 марта в республике действуют ограничения по передвижению граждан, но на деятельность адвокатов это не повлияло, поскольку их профессия включена в число особо значимых. Разрешительным для передвижения документом является удостоверение адвоката.

«Считаю, что это очень важно, поскольку каждый гражданин страны имеет право на получение квалифицированной юридической помощи», – отметил Анар Багиров.

Отвечая на вопрос модератора об использовании системы электронного правосудия в условиях пандемии, Анар Багиров пояснил, что меры, которые были приняты в том числе со стороны Коллегии адвокатов Азербайджана в современных условиях, способствовали еще более качественному обеспечению адвокатской деятельности. В частности, всем азербайджанским адвокатам созданы электронные кабинеты, обеспечена интеграция системы «Электронная адвокатура» с системой «Электронный суд». В условиях пандемии использование электронных систем позволяет минимизировать личные контакты адвокатов с доверителями и представителями судов.

Анар Багиров проинформировал, что в настоящее время идет работа над мобильным приложением, с помощью которого адвокаты смогут оказывать квалифицированную юридическую помощь гражданам.

«Я думаю, в ближайшие дни мы проведем презентацию, все адвокаты Азербайджана смогут пользоваться данной платформой», – заверил он.

Адвокатура Азербайджана успешно применяет цифровые технологии, инструменты в своей работе (цифровое правосудие, цифровые кабинеты адвокатов, использует системы предиктивного анализа, онлайн тренинги и пр.), что так важно в условиях сегодняшней изоляции большей части человечества. Отлаженный цифровой формат работы позволяет Адвокатуре быть независимой от воздействия внешних факторов, таких как вынужденная изоляция.

Взаимодействие при помощи цифровых инструментов между адвокатами и клиентами, судами и пр. инстанциями позволяет продолжать работу без видимого ущерба для рабочего процесса. В условиях пандемии Covid-19 Коллегия непрерывно в отформатированном режиме продолжает оказывать адресную помощь гражданам Азербайджана, реализуя их конституционное право на квалифицированную юридическую помощь.

Коллегия Адвокатов Азербайджана принимает непосредственное участие во всех сферах жизни страны. Помимо обеспечения членов коллегии необходимыми средствами санитарной защиты для безопасной работы в условиях пандемии, Коллегия оказывает помощь самой незащищенной категории граждан: адвокаты на свои средства закупают продукты питания, все самое необходимое и доставляет остро нуждающимся в них гражданам.

Подытоживая свое выступление, А. Багиров выдвинул предложение о необходимом в будущем унифицировании и кодификации принимаемых в различных странах мер по борьбе с пандемией в международном масштабе.