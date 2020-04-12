В Канаде лечить COVID-19 будут столетним методом

Канадские инфекционисты в борьбе против коронавируса решили обратиться к методу столетней давности, который зарекомендовал себя во время пандемии «испанского гриппа». Речь идет о так называемой пассивной иммунизации — введении зараженной COVID-19 плазмы крови от переболевших.

Известно, что когда заразившийся человек выздоравливает, у него в крови появляются антитела – вырабатывается иммунитет от повторного заражения. Медики будут выжидать две недели после того, как симптомы исчезнут, прежде чем собирать плазму у выздоровевших пациентов, пишет Корреспондент.net.

Авторы методики — специалисты Монреальского университета называют ее преимуществом то, «что не нужно разрабатывать лекарство от коронавируса в лаборатории: необходимую работу уже проводит иммунная система доноров», которых по мере прогрессирования пандемии становится все больше.