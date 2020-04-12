50 тысяч мест общественной работы создают в Азербайджане

В апреле-мае Центр работы DOST планирует дополнительно открыть в апреле-мае 50 тысяч оплачиваемых мест общественной работы, говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно сообщению, распределение мест по городам и районам уже утверждено, процедуры и механизмы разработаны и отправлены на места.

С сегодняшнего дня уже начнут создаваться общественные рабочие места. Места общественной работы охватят в основном направления по дезинфекции, социальным услугам и пр.