Власти КНДР: У нас нет коронавируса

В КНДР до сих пор не выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, говорится в докладе кабинета министров страны.

В докладе, который цитирует информационное агентство ЦТАК, в общегосударственном масштабе было проведено медицинское наблюдение и работа по изоляции для предотвращения заболевания COVID-19, в результате в стране до сих пор не найден ни один зараженный, передает Интерфакс.

В докладе подчеркивается, что правительство КНДР будет и дальше укреплять противоэпидемиологическую работу для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, в конце января КНДР перекрыла границу с Китаем и ужесточила проверку иностранцев, прибывающих в страну.