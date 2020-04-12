Как сообщили haqqin.az в центре, основная цель кампании - спасти детей с ослабленной иммунной системой и различными заболеваниями, которые подверглись особому риску во время пандемии.

Национальный онкологический центр Министерства здравоохранения Азербайджана провел кампанию по сдаче крови детям, страдающим талассемией и онкологическими заболеваниями.

В Национальном онкологическом центре отметили, что для кампании по сдаче крови были заранее проведены все подготовительные мероприятия, приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности доноров и медицинского персонала.

Кампания по сдаче крови в Национальном онкологическом центре продлится три дня.