Путин об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах по борьбе с коронавирусом. Трансляция мероприятия доступна на видеохостинге Youtube, пишет «Лента.ру».

«К территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города миллионники», — сказал глава государства.

По его словам, при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Минобороны.