ВОЗ: ношение масок станет новой нормой

Ношение маски в условиях пандемии коронавируса в скором времени может стать нормой, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро, сообщает BBC.

«Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой, даже не только для успокоения людей. Но, должен добавить: не думайте, что можно делать все, что вздумается, раз вы в маске», — сказал Набарро.

Он пояснил, что защита лица будет нужна, поскольку пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса COVID-19, и выработается ли иммунитет к нему у тех, кто им уже сейчас переболел.