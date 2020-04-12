Борис Джонсон вылечился от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что его тест дал отрицательный результат. Политик вернется к работе, как только ему разрешат врачи.

26 марта у 55-летнего Джонсона обнаружили коронавирусную инфекцию. Он продолжал руководить правительством, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля его доставили в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него более 10 дней. Вечером 6 апреля премьер-министра перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия, где он провел три дня. Затем его перевели в обычную палату.