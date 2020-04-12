Служба доставки медицинских средств по адресу стала бесплатной

Службы Aptekonline.az и *7700 , в окрестностях Баку, Сумгаита, а также Апшеронского района осуществляют доставки продукции из аптек БЕСПЛАТНО!

Созданное компанией AzeriMed для комфорта и здоровья населения службы Aptekonline.az и *7700 предлагают гражданам современную и удобную поддержку в эти тяжелые для всех дни.

По своей функциональности будучи незаменимой услугой в Азербайджане, Aptekonline.az за короткое время смогла завоевать доверие населения. Учитывая многочисленное обращения, служба осуществляется БЕСПЛАТНО, минимальная сумма заказа будет составлять всего 10 АЗН.

Зайдя на сайт Aptekonline.az можно воспользоваться услугой на стационарных компьютерах, а пользователи Android и İOS могут загрузить мобильное приложение.

Оплата осуществляется как наличными, так и в онлайн виде. Также для заказов можете обратиться на номер *7700. Звонки принимаются с 09:00 до 18:00, доставки осушествляются в течение одного рабочего дня, с 09:00 до 21:00.

Компания “AzeriMed” гордится службой народу!

Сила в единстве!

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Ссылка для загрузки приложения: https://aptekonline.az/qr

Сайт: aptekonline.az

Facebook: aptekonline.az

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Контактный номер:*7700