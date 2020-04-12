Служба доставки медицинских средств по адресу стала бесплатной
Созданное компанией AzeriMed для комфорта и здоровья населения службы Aptekonline.az и *7700 предлагают гражданам современную и удобную поддержку в эти тяжелые для всех дни.
Службы Aptekonline.az и *7700, в окрестностях Баку, Сумгаита, а также Апшеронского района осуществляют доставки продукции из аптек БЕСПЛАТНО!
По своей функциональности будучи незаменимой услугой в Азербайджане, Aptekonline.az за короткое время смогла завоевать доверие населения. Учитывая многочисленное обращения, служба осуществляется БЕСПЛАТНО, минимальная сумма заказа будет составлять всего 10 АЗН.
Зайдя на сайт Aptekonline.az можно воспользоваться услугой на стационарных компьютерах, а пользователи Android и İOS могут загрузить мобильное приложение.
Оплата осуществляется как наличными, так и в онлайн виде. Также для заказов можете обратиться на номер *7700. Звонки принимаются с 09:00 до 18:00, доставки осушествляются в течение одного рабочего дня, с 09:00 до 21:00.
Компания “AzeriMed” гордится службой народу!
Сила в единстве!
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Ссылка для загрузки приложения: https://aptekonline.az/qr
Сайт: aptekonline.az
Facebook: aptekonline.az
İnstagram: aptekonlineaz
Контактный номер:*7700