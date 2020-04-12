Бунт в голландской тюрьме из-за коронавируса

Охранники тюрьмы в голландском городе Лелистад были вынуждены использовать перечный газ для подавления протеста заключенных. Об этом сообщил в понедельник информационный портал NU.nl.

По его данным, недовольство заключенных было связано с мерами, принятыми руководством пенитенциарного учреждения для предотвращения заражения коронавирусом. Ограничения, введенные месяц назад, в числе прочего, предусматривают запрет на любые посещения и сокращение дневной программы.

Протест, по данным NU.nl, начался на кухне. В нем приняло участие 40-50 человек. Охране пришлось вмешаться, когда заключенные попытались забаррикадировать кухонное окно, чтобы помешать охранникам наблюдать за тем, что происходит внутри.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен у более чем 26,5 тыс. человек, умерли свыше 2,8 тыс. человек.