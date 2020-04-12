Путин: в борьбе с коронавирусом может понадобиться помощь военных

При необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Министерства обороны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

«Вы знаете, что военнослужащие Министерства обороны работают и работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь», – сказал Путин в ходе совещания, сообщает сайт Кремля.

Он добавил, что Минобороны работает «достаточно эффективно», и то, что задействовано за рубежом – это лишь «малая толика того, что у Министерства обороны есть».