«Барселоне» предрекли банкротство

Испанский футбольный клуб «Барселона» ждут тяжелые экономические времена. К такому мнению пришел кандидат в президенты клуба Виктор Фонт. Об этом передает Интерфакс.

Отмечается, что сейчас руководящий состав находится в поиске новых футболистов, которые придут на замену лучшему поколению каталонской команды. Кроме того, необходимо создать новый спорткомплекс и продолжить борьбу с публичными компаниями, у которых есть огромные финансовые возможности.

«Мы пережили осуждение клуба за дело Неймара, разногласия между игроками и сотрудниками с руководителями и менеджерами. Давайте добавим сюда нестабильную спортивную политику, распад совета директоров и значительное сокращение доходов из-за COVID-19 – в результате возникает угроза экономического и морального банкротства», - напомнил Фонт.

Выборы президента «Барселоны» запланированы на 2021 год. С 2014 года главой клуба является Хосеп Бартомеу. На прошлой неделе члены совета директоров покинули свои посты в связи с несогласием с политикой действующего президента, которого обвиняют в коррупции. В период правления Бартомеу клуб четырежды стал чемпионом страны и обладателем национального кубка и один раз выиграл Лигу чемпионов.