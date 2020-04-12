Войска Хафтара выбиты из еще одного города Ливии

Вооруженные силы правительства национального согласия (ПНС) в результате ожесточенных столкновений вытеснили боевиков так называемой ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара из города Сабрата, расположенного к западу от ливийской столицы Триполи. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее в понедельник телеканал сообщал о взятии силами ПНС города Сурман.

В Ливии уже долгое время параллельно существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. 4 апреля 2019 года последний начал наступление на столицу, вот уже год противоборствующие лагеря ведут бои за город. Несмотря на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к сторонам вооруженных конфликтов во всем мире прекратить боевые действия на фоне пандемии коронавируса, столкновения в Ливии продолжаются.