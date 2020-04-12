Шэн Сию, специально haqqin.az 19:01

Консульство США в китайском Гуанчжоу обратилось к гражданам США афроамериканского происхождения с просьбой избегать посещения города в связи с усилением дискриминации со стороны китайских властей. Как сообщается, дискриминации также подвергаются граждане ряда африканских государств, проживающие в одном из крупнейших городов Китая. С подобными заявлениями выступили дипломатические представительства Сьерра-Леоне, Нигерии и Кении.

Соцсети полны сообщений от обитателей «маленькой Африки» - района в Гуанчжоу, где проживает самая большая диаспора выходцев из Черного континента – о «возросшей в Китае расистской реакции против их сообщества»: выгоняют из съемных квартир и домов, а также отелей, заставляют проходить тестирование на COVID-19 и помещают на карантин на 14 дней, хотя сами африканцы считают себя совершенно здоровыми. Расизм в отношении африканцев с китайской стороны – это, конечно, сильное обвинение. И хотя Пекин всегда крайне неохотно что-то подобное комментирует, на этот раз последовало даже заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяна, разъяснившего, что никакой вспышки расизма не наблюдается. Китай, по его словам, пытается не допустить «импорта» коронавируса из-за рубежа, в результате чего «при осуществлении этих мер могли возникнуть некоторые недоразумения». Впрочем, это заявление никого не успокоило, и в Африке уже разгорается ответная кампания – запрет китайцам на посещение торговых центров и административных зданий. Словом, скандал разгорается нешуточный - тем более что к нему, как выясняется, уже готовы подключиться и неафриканские страны.

Так, в российских социальных сетях также появились сообщения о «дискриминации граждан РФ», а апофеозом стало заявление одного из телеграмм-каналов: «Тревожный сигнал — иностранцев, включая русских, подвергают в Китае унижениям. Китаю следовало бы помнить, что в предыдущий раз подобные события закончились взятием Пекина Альянсом Восьми Держав». Так что же в действительности происходит? В Китае – откровенная боязнь второй волны коронавируса, вызванных прибытием в страну выходцев из-за рубежа. И, как ни прискорбно это говорить, лидерами здесь являются афроамериканцы (158 прибывших инфицированных за последнюю неделю), россияне (432 «импортных пациента») и выходцы из Черного континента (около трехсот). Более того, все осложняется тем, что «маленькая Африка» в Гуанчжоу – место, где в большом количестве обитают обладатели просроченных бизнес-виз, купленных у себя на родине, давно просроченных, отчасти – совершенно липовых. Не сочтите за невероятное – но это действительно так, нелегальных мигрантов в Китае тоже хватает, несмотря, на казалось бы, совершенно драконовские меры миграционной и пограничной службы КНР. Кстати, еще одно подтверждение того, что слухи о «всевидящем оке» и «большом брате в КНР» сильно преувеличены – африканцы даже здесь находят лазейки. А 4 апреля случилось вовсе уж из ряда вон выходящее – афроамериканец, у которого был диагностирован коронавирус, ударил, а затем укусил сотрудницу госпиталя в Гуанчжоу, после чего попытался скрыться. Сам случай вызвал максимум возмущения в обществе, а реакция властей была достаточно жесткой и предельно оперативной. Уже седьмого апреля в городе прошла конференция по профилактике и контролю эпидемии, на которой присутствовали представители полиции и городского комитета по здравоохранению, а также местные власти.

В принятых на ней решениях говорилось о том, что, во-первых, «следует придерживаться принципов равноправия в рамках осуществления мер профилактики и контроля, независимо от гражданства». А во-вторых, «необходимо осуществить контроль на уровне жилых комплексов и микрорайонов, а также, установить надзор над местами скопления иностранцев (заведения общепита, гостиницы и отели, оптовые рынки)». После чего все, что теперь пытаются назвать «китайским расизмом» и началось, включая полицейские рейды в отношении нелегальных мигрантов и обладателей просроченных, а также приобретенных незаконным путем бизнес-виз. И, как это обычно и бывает, не обошлось без того, что именуется «эксцессами исполнителей». Тем более что в кампанию по выявлению нелегальных африканских мигрантов, и «нарушителей карантина» с иным цветом кожи активно включилось местное население, причем явно недружественно к подобным элементам настроенное. Пандемия оставила глубокий след в сердцах китайцев, раны от нее заживут не скоро, а потому – трудно ожидать, что обойдется без инцидентов. Тем более, что выходцы из Африки своим поведением и сами прекрасно умеют накалять обстановку в местах компактного проживания. Столкнувшись с такой общественной реакцией и жесткими мерами властей, афроамериканцы и выходцы из Черного континента попробовали было пойти по проторенному пути – завести речь о «расизме». Но Китай – это не то место, где подобные стенания могут иметь успех, здесь призывы к толерантности как смягчающему обстоятельству при нарушении закона проходят плохо – закон одинаков для всех. А потому нынешняя ситуация вряд ли получит сколько-нибудь серьезное развитие и повлияет на китайско-африканские отношения. Как элемент психологической войны против Китая и нагнетания синофобии – да, будет еще некоторое время крутиться в масс-медиа.