В Азербайджане выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом, еще 39 человек излечились и были отпущены домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В сообщении говорится, что анализы, взятые для выявления коронавируса COVID-19 у гражданина 1955 года рождения, оказались положительными. Несмотря на принятые меры, пациент скончался.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 1148 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 12 скончались.

847 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 25 из них оценивается как тяжелое, 30 человек – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.