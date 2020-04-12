Путин: Пик эпидемии не пройден, и не нужно расслабляться

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 пока не пройден ни в одном из регионов России и даже в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Глава российского государства назвал оправданными меры московских властей, предпринятые для борьбы с распространением вируса. Столица РФ лидирует по числу зараженных (более 11,5 тыс.), всего в России заболели свыше 18,3 тыс. человек, передает Коммерсант.

Из-за ситуации с коронавирусом Владимир Путин призвал «не расслабляться»: «У нас очень много проблем. Нам здесь особенно хвастаться нечем и ни к чему. …Пик эпидемии у нас не пройден. Причем не пройден даже в Москве»,— сказал российский президент.

Несмотря на одобрение принимаемых в Москве мер, Владимир Путин призвал не создавать жителям «дополнительных проблем».