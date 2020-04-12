Пожар в Чернобыле: под угрозой хранилища с радиоактивными отходами

Огонь от пожара в Чернобыльской зоне на Украине подошел к хранилищам с радиоактивными отходами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослава Емельяненко.

По его словам, пожар уже достиг города Припять.

Емельяненко отметил, что сейчас огонь находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены наиболее высокоактивные радиоактивные отходы.

Пожар возник 4 апреля.