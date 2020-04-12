Лукашенко: Зачем российские СМИ делают белорусов дураками?

«Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил», — приводит его слова БелТА.

Лукашенко отметил, что даже на российских центральных каналах говорят о том, что в Беларуси якобы «прячут информацию», в то время как власти республики сами пригласили для оценки ситуации специалистов ВОЗ, у которых нет претензий к Беларуси. Он предложил последовать этому примеру Россию и США, если «не слабо».

«Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?» — заявил президент.

По мнению Лукашенко, «правда кому-то там не нужна». «Поэтому еще раз повторяю: вы нас не трогайте! Закончится это все, потом мы посмотрим, кто прав, а кто нет», — отметил белорусский лидер.