Мамедъяров и Лавров снова обсудили коронавирус

Сегодня снова состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Министры обменялись мнениями о мерах по борьбе с пандемией COVID-19 в обеих странах.

Обсуждалась текущая ситуация на границе между двумя странами, и стороны подчеркнули, что временное закрытие границы никоим образом не повлияет на международные грузоперевозки между двумя странами, а также в отношении других стран.

Министры иностранных дел также обменялись мнениями о шагах, которые необходимо предпринять для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что Мамедъяров и Лавров уже проводили телефонный разговор 10 апреля.