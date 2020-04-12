Трамп: «Нефтедобычу сократят не на 10, а на 20 миллионов баррелей"

Президент США Дональд Трамп уточнил, что в рамках новой сделки ОПЕК+ нефтедобыча сокращается не на 10 миллионов баррелей в сутки, а на 20 миллионов. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, в СМИ чаще сообщается о 10 млн баррелей, однако на заседании ОПЕК+ было решено сократить добычу нефти на 20 млн б/с.

Трамп уверен, что если сделка будет полностью реализована, то «мир вернется от бедствия с COVID-19 к деловой активности».

«Энергетическая отрасль снова станет сильной, намного быстрее, чем ожидается в настоящее время», — добавил политик.

Также он поблагодарил всех, кто работал над сделкой, в частности, Россию и Саудовскую Аравию.