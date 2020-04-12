Внешний долг России сократился до минимума за 11 лет

Внешний долг России за I квартал текущего года уменьшился на 8,3%, или на $40,8 млрд, и на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд. Такие данные сегодня приводит Банк России.

Как пояснил регулятор, ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением рубля.

Таким образом, уточняет «Финмаркет», внешний долг страны сократился до минимума за 11 лет, с 1 апреля 2009 года, когда сумма долга составляла $445,5 млрд.

Напомним, что Россия завершила минувший год с внешним долгом в объеме $481,5 млрд.