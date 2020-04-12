Коронавирус снова удивил ученых

Коронавирус распространяется в два раза быстрее, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли американские ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории, выдержки приводит Daily Mail.

Специалисты отследили распространение вируса, используя схемы передвижения в Китае, основанные на сервисах позиционирования мобильных телефонов, и выяснили, что каждый носитель вируса фактически заразил в среднем 5,7 человека, в том время как в начале эпидемии считалось, что один заболевший в среднем заражает от 2,2 до 2,7 человека. При этом инкубационный период составлял 4,2 дня, что на один день меньше, чем было принято считать раньше.

Также эксперты подсчитали, что для создания «коллективного иммунитета» необходимо не 60%, а минимум 82% переболевших в обществе.

Ученые уверены, что сдержать вирус можно, но для этого необходима комбинация мер контроля, карантин и мощные усилия по социальному дистанцированию.