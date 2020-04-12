В Баку подешевела аренда жилья

В Баку в марте снизились цены на аренду квартир и торговых объектов. Об этом сказал Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрет Ибрагимов.

Эксперт отметил, что активность на рынке недвижимости из-за пандемии коронавируса практически остановилась.

По его словам, в марте цены на рынке аренды жилья упали на 6,2 процента.

"На рынке аренды торговых объектов цены снизились на 3,66 процента", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в целом за прошедший месяц рынок недвижимости понизился на 2,6 процента.