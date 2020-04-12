В Азербайджане из бюджета оплатят учебу студентов из малоимущих семей
Кабинет министров Азербайджана принял решение об оплате обучения студентов из малоимущих семей.
Согласно информации, из госбюджета будет оплачена учеба студентов, чьи родители получатели государственной адресной социальной помощи.
Кроме того, государство оплатит учебу студентов, чьи родители являются инвалидами I и II группы, состоят на учете как безработные, получают трудовую пенсию по возрасту или же социальное пособие по возрасту.