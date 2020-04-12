Британский принц Гарри отказался от королевской фамилии при регистрации туристической инициативы Travalyst. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В регистрационных документах Travalyst Гарри назван «принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом, герцогом Сассекским». Не указаны ни его фамилия, ни обращение «его королевское высочество», которое он мог использовать до отказа от королевских привилегий.

Гарри объявил о создании Travalyst еще в 2019 году. Инициатива призвана помочь туристам, которые хотели бы сократить ущерб, причиняемый окружающей среде во время их путешествий.

Ранее ожидалось, что подобно другим членам королевской семьи, лишенным титула, принц Гарри сменит фамилию на Маунтбаттен-Виндзор. Не исключалось также, что он вернется к фамилии Уэльский, которую использовал в школе и армии.