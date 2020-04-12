Кашпировский начал «исцелять» больных через интернет

Советский и российский экстрасенс Анатолий Кашпировский начал проводить в интернете «оздоровительные сеансы», похожие на те, что проходили на телевидении в прошлом. Видеозапись опубликована на его YouTube-канале.

Эфир прошел 9 апреля, Кашпировский посвятил его лечению остеохондроза, гипертонии и проблем со зрением. Он обращался напрямую к зрителям. Во время прямого эфира он в том числе давал свои пояснения по поводу «исцеления».

«Сделаю так, что люди, не имеющие возможности свободно вращать головой, избавятся от этого. Сколько их будет? Будет столько, сколько напишут в комментарии», — говорил экстрасенс, обращаясь к больным.

Врач-психотерапевт вел собственную программу на канале Центрального телевидения СССР, в ходе которой он якобы лечил телезрителей от различных заболеваний. «Сейчас первым делом хочу то же самое повторить здесь, но аудитория другая. Уверен, нас смотрят во многих странах мира», — сказал Кашпировский во время недавней трансляции в интернете.