Испания и Италия ослабляют карантин

Как сообщает BBC, с понедельника в Испании возобновят работу заводы, а во вторник в Италии откроются некоторые магазины.

Наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса страны Европы постепенно снимают ограничения, в то время как в других послабления только обсуждаются.

Ранее об открытии школ и частичном снятии ограничений на передвижение граждан объявила Дания - одна из первых стран Европы, где они были введены.

В Германии правительство обсуждает смягчение мер, а во Франции и Британии ожидается продление карантина.

В понедельник правительство Испании объявило об отмене части ограничений, введенных на время карантина, но каталонские власти уже отказались исполнять это решение.

Глава региональной администрации Каталонии Ким Торра заявил, что риск новой вспышки и второго карантина слишком велик.

Испания входит в число наиболее тяжело пострадавших от коронавируса стран - там умерли больше 17 тыс. человек с Covid-19. Однако в последнее время число новых случаев стало снижаться.

В Италии режим всеобщей изоляции был продлен до 3 мая, но со вторника смогут открыться книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды. Однако заводы останутся закрытыми. Аппенинское государство насчитывает почти 20 тыс. жертв эпидемии.