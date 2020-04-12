Американские ученые: Реальные масштабы коронавируса скрывают

Специалисты Университета Огасты (США) описали число зараженных по всему миру с помощью математической модели. Ученые заметили, что чем точнее будет информация о количестве заболевших коронавирусом, тем проще будет оценить масштабы пандемии и эффективно бороться с инфекцией.

Математическая модель, которую специалисты использовали для оценки масштаба пандемии, брала данные из верифицированных источников, суммировала информацию о плотности населения, уровне урбанизации, распределении возрастных групп в конкретном регионе. Данные о том, как долго вирус SARS-CoV-2 выживает на различных поверхностях, также помогают получить более точные результаты.

Данные исследования были актуальны на 9 марта. Например, к тому времени, по подсчету ученых, в Италии должно было быть на 30 233 случаев заражения больше, чем сообщала официальная статистика. Математическая модель показала, что в Испании без диагноза остались примерно 87 тысяч человек. В США, где на ранних этапах было зафиксировано около полутысячи инфицированных, ученые прогнозировали 90 тысяч зараженных. В Китае с полуторамиллиардным населением, по мнению ученых, было пропущено от 12 до 89 миллионов пациентов с COVID-19.

Согласно выводу ученых, если бы официальные цифры были бы близки к реальным, то математическое прогнозирование не понадобилось бы. При этом практика занижения масштабов заболевания относится не только к COVID-19. В частности, медицинские учреждения публикуют ошибочные данные о количестве пациентов с неинфекционными заболеваниями, например, болезнями сердца.