Кадыров пожаловался на «Газпром» и ФСБ

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался на компанию «Газпром» и Федеральную службу безопасности (ФСБ), которые, по его словам, потворствуют деятельности «информационно-диверсионной антироссийской» «Новой газеты». Об этом руководитель российского региона написал в своем Telegram-канале.

Кадыров посетовал, что не может объяснить своему народу, почему «фактически государственный» «Газпром» финансирует деятельность газеты, «продажные журналисты которой получают награды на Западе и в США».

Подобного рода претензии глава Чечни предъявил и ФСБ, упрекнув спецслужбу в том, что она «потворствует деятельности иностранной агентуры» среди журналистов газеты, которая пытается навесить на чеченский народ «ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы».

«Чтобы там не происходило, мы имеем законное право на правду!» — резюмировал Кадыров, не уточнив, какая именно статья «Новой газеты» вызвала его недовольство.