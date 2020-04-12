В Палестине тоже сотни больных коронавирусом
В Палестине число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 18, достигнув 308, пишет счетчик Worldometers.
Также сообщается о двух погибших и 58 выздоровевших пациентах.
В Палестине число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 18, достигнув 308, пишет счетчик Worldometers.
Также сообщается о двух погибших и 58 выздоровевших пациентах.
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