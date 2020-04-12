Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну

Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом пишет Bloomberg.

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco в понедельник, 13 апреля, официально объявила майские цены на поставки сырья. Для Азии, которая является крупнейшим рынком сбыта в мире, они снижены на 4,2 доллара от уровня апреля, пишет Reuters.

«Рынок все еще переполнен нефтью, а Saudi Aramco показывает, что все еще готова драться за свою долю на рынке», — пояснил аналитик Saxo Bank Оле Хансен. Для Европы цены остались на прежнем уровне, для США они выросли.