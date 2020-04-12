В России уже негде хранить нефть

На фоне падения цен на нефть и снижения спроса компании в России начали сталкиваться с тем, что им стало не хватать места для хранения нефтепродуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Заводы не могут приостановить производство по техническим причинам и вынуждены арендовать цистерны у железнодорожных операторов.

Источники газеты указывают, что это может коснуться, в частности, Киришского НПЗ «Сургутнефтегаза» в Ленобласти, вывоз продукции с которого осуществляет «Трансойл».

Издание подчеркивает, что вопрос хранения сырья актуален для ключевых игроков рынка. Источник газеты в железнодорожной отрасли подтвердил, что несколько крупных нефтяных компаний и трейдеров рассматривают возможность задействования цистерн.