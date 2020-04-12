В Азербайджане у роженицы и новорожденного ребенка обнаружили коронавирус. Об этом в интервью телеканалу «Хазар» заявил главврач Бакинской станции скорой и неотложной помощи Рауф Нагиев.

По его словам, в настоящее время женщина и ребенок получают необходимую медицинскую помощь.

Журналисты телеканала также отправились на несколько вызовов вместе с бригадой скорой помощи, которая делает тесты на выявления коронавируса.

Медики показали процедуру взятия тестов на коронавирус, отметив, что при ухудшении состояния больного тесты берутся у всех членов его семьи.