В акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец США
В акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец США USS Porter (DDG 78). Об этом свидетельствуют данные международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Планируется, что эсминец будет взаимодействовать с черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море.
В конце марта в Черное море вошли корабли НАТО: три фрегата — флагманский канадский HMCS Fredericton, итальянский Virginio Fasan F591 и турецкий TCG Salihreis F246.