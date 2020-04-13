Госсекретарь США: «Китай не сразу предоставил данные о коронавирусе»

США сожалеют о том, что Китай не предоставил своевременно данные о коронавирусе нового типа. С таким утверждением выступил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео в интервью германской газете Bild. Выдержки опубликованы на сайте издания.

"Мы сожалеем, что об этом вирусе, об этой эпидемии, которая началась в китайской Ухане, недостаточно быстро стало известно. Китайское правительство не предоставило своевременно эту информацию. Это достойно сожаления", - сказал Помпео.

Он не стал отвечать на вопрос, кто должен нести ответственность за ущерб от коронавируса в мире. По его словам, на эту тему "должны быть глобальные дебаты".

"Важно понять, как это началось и где", - сказал госсекретарь. Помпео добавил, что пока следует сосредоточиться на восстановлении мировой экономики. "Время для обвинений", по его утверждению, настанет потом. Помпео отметил, что говорит "о фактах, об экономике, а не о политических мнениях".