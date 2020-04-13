Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибшие

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован на автомагистрали Баку-Газах, проходящей через село Сабиркянд.

Так, автомобиль марки ВАЗ столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, легковой автомобиль перевернулся, в результате чего погибли два человека.

Стало известно, что один из погибших был директором средней школы имени З.Аббасова села Дялляр Шамкирского района Эйваз Нургалям оглы Велиев.

По факту ведется расследование.

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