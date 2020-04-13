США не справляются с коронавирусом: 560 тысяч больных

В США зарегистрировано уже более 560 тысяч случаев коронавируса COVID-19. Как передает РИА Новости, об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты федеральных и местных данных.

По статистике университета, зарегистрирован 560 891 случай вируса, 22 861 человек умерли. США удерживают первое место в мире по обоим печальным показателям.

При этом в США уже три дня снижается смертность от вируса - если 10 апреля было более 2 тысяч умерших, то 12 апреля - около 1 550.