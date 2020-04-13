Число больных коронавирусом в мире приближается к 2 миллионам
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,9 миллиона. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
Согласно последним данным, число зараженных в мире составляет 1 904 566, жертвами коронавирусной инфекции в мире стали уже 118 459 человек. Число выздоровевших приближается к 445 тысячам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.