Начинается!.. Страстная неделя коронавируса наши подробности
В Киеве чрезвычайное событие: на карантин закрыта Киево-Печерская Лавра, сочетающая один из самых известных исторических памятников Украины, весьма почитаемое святое место всех православных и монастырь, находящийся в подчинении Украинской православной церкви Московского патриархата. Сейчас она оцеплена силами Национальной полиции.
Общее число священников и монахов в Киево-Печерской Лавре, у который выявлен коронавирус, достигло 90 человек. Двое умерли: 47-летний иеродиакон Наум и 73-летний архимандрит Нектарий. В больнице находится наместник Лавры - митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Еще месяц назад митрополит Павел был ярым противником карантина: «Единственное, что от нас сегодня нужно, - молиться, поститься, ходить в храм, причащаться и причащать детей. Не смотрите, старшее поколение или младшее, - все спешите в храм. Читайте псалтырь, Евангелие, обнимите друг друга, покройте все любовью».
На тот факт, что церкви не соблюдают ограничительные меры, которые действуют по всей Украине, обращали внимание не раз: в то время, как запрещены все массовые мероприятия, закрыты торговые центры и рестораны, нельзя отдыхать в парках и скверах, божественные литургии собирают большое количество людей, часто без защитных масок и буквально дышащих друг другу в лицо. Недавно соцсети и СМИ Украины облетел эпизод, когда целое подразделение полиции вылавливало из Днепра в киевской зоне отдыха одинокого физкультурника – любителя холодного купания как нарушителя карантина. На этом фоне абсолютное несоблюдение ограничений в церквях производило крайне негативное впечатление – как позицией церковного руководства, так и бездействием правоохранительных органов.
В Украине существует противостояние Украинской православной церкви Московского патриархата и местной Православной церкви Украины, которая подчинена Константинопольскому Вселенскому патриарху. Но позиция руководителей ПЦУ тоже не отличается большим вниманием к здоровью прихожан. Митрополит Дмитрий Рудюк разъяснял, что традиционное причастие, во время которого верующие пьют вино из одной ложки, не может привести к заражению, поскольку нельзя заразиться во время церковного таинства. Когда по мере прибытия в Украину людей, вернувшихся с заработков в Европе, росло число случаев коронавируса, в значительной части инфицирование, как выяснилось, происходило во время посещения церкви.
Большие проблемы в этой связи могут возникнуть, если не будут предприняты специальные меры, поскольку у православных начинается так называемая Страстная неделя – отсчет последних дней перед Пасхой, праздником воскрешения Иисуса Христа. Во время нее и особенно на саму Пасху происходят массовые церковные обряды, потенциально несущие большую опасность заражений. В Западной Европе, где Пасху отметили в минувшее воскресенье, обошлось без эксцессов, поскольку католики на уровне Ватикана приняли решение о закрытии церквей на время пандемии, о трансляции служб онлайн, и папа Франциск несколько раз вел службу перед пустой площадью у собора святого Петра. Соблюдают меры предосторожности и протестантские церкви. О редких случаях нарушений известно из полицейских хроник: власти тут же вмешиваются в попытки незаконно провести богослужение при стечении народа.
Сейчас проблемы, возникшие в Украине, имеют все шансы повториться в России, где так же переполнены церкви, и в Грузии, которая пока гордится небольшим количеством инфицированных. Почему-то светским властям сложно договориться с православными иерархами о соблюдении мер, которые бы уберегли здоровье граждан, верующих и неверующих. В мае мы, к сожалению, имеем все шансы увидеть всплеск заболеваемости по этой причине – как раз пройдет инкубационный период.