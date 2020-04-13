В Киеве чрезвычайное событие: на карантин закрыта Киево-Печерская Лавра, сочетающая один из самых известных исторических памятников Украины, весьма почитаемое святое место всех православных и монастырь, находящийся в подчинении Украинской православной церкви Московского патриархата. Сейчас она оцеплена силами Национальной полиции.

Общее число священников и монахов в Киево-Печерской Лавре, у который выявлен коронавирус, достигло 90 человек. Двое умерли: 47-летний иеродиакон Наум и 73-летний архимандрит Нектарий. В больнице находится наместник Лавры - митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Еще месяц назад митрополит Павел был ярым противником карантина: «Единственное, что от нас сегодня нужно, - молиться, поститься, ходить в храм, причащаться и причащать детей. Не смотрите, старшее поколение или младшее, - все спешите в храм. Читайте псалтырь, Евангелие, обнимите друг друга, покройте все любовью».

На тот факт, что церкви не соблюдают ограничительные меры, которые действуют по всей Украине, обращали внимание не раз: в то время, как запрещены все массовые мероприятия, закрыты торговые центры и рестораны, нельзя отдыхать в парках и скверах, божественные литургии собирают большое количество людей, часто без защитных масок и буквально дышащих друг другу в лицо. Недавно соцсети и СМИ Украины облетел эпизод, когда целое подразделение полиции вылавливало из Днепра в киевской зоне отдыха одинокого физкультурника – любителя холодного купания как нарушителя карантина. На этом фоне абсолютное несоблюдение ограничений в церквях производило крайне негативное впечатление – как позицией церковного руководства, так и бездействием правоохранительных органов.

В Украине существует противостояние Украинской православной церкви Московского патриархата и местной Православной церкви Украины, которая подчинена Константинопольскому Вселенскому патриарху. Но позиция руководителей ПЦУ тоже не отличается большим вниманием к здоровью прихожан. Митрополит Дмитрий Рудюк разъяснял, что традиционное причастие, во время которого верующие пьют вино из одной ложки, не может привести к заражению, поскольку нельзя заразиться во время церковного таинства. Когда по мере прибытия в Украину людей, вернувшихся с заработков в Европе, росло число случаев коронавируса, в значительной части инфицирование, как выяснилось, происходило во время посещения церкви.