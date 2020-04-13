В Чернобыле поймали еще одного поджигателя

Задержан еще один вероятный поджигатель травы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Его поймали сотрудники национальной полиции Украины, сообщается на сайте ведомства.

Пожары в Чернобыле продолжаются уже вторую неделю. 4 апреля появился первый очаг возгорания на территории Котовского лесничества. На следующий день была установлена личность человека, которого заподозрили в причастности к поджогу.

Очередной пожар на территории зоны ЧАЭС случился сегодня, 13 апреля. Полицейские оперативно установили поджигателя — им оказался 37-летний местный житель.

Заведено уголовное дело.