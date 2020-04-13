Кто поджег Чернобыль

Как сообщалось, в зоне отчуждения, созданной после Чернобыльской катастрофы, в начале апреля возник масштабный пожар.

Чернобыльская зона спустя более полувека после атомной катастрофы все еще остается в центре внимания мировой общественности. И не случайно. Даже несмотря на охватившую мир пандемию.

Казалось бы, силы, сразу брошенные властями на его тушение, справились с огненной стихией. Однако новые сообщения с места событий опровергают оптимистические реляции. Огонь охватил так называемый Красный Лес, из-за чего радиоактивные частицы попадают в атмосферу. Зона огня находится уже совсем близко - в полукилометре от границы города Припять.

Как сообщило агентство Interfax-Ukraina, в опасном регионе находятся около 400 пожарных, которые пытаются обуздать огненную стихию. В зоне отчуждения горит трава и старник (прошлогодняя трава — прим.авт.). Сюда стянуты немалые силы — в тушении огня участвуют 390 пожарников и 90 единиц техники. Так сообщает государственная спасательная служба Украины.

Огонь все еще не удается локализовать, а радиоактивные частицы из очагов поражения поднимаются в атмосферу, откуда при помощи порывов ветра могут разнестись на довольно далекое расстояние.

Однако, по мнению специалистов, наибольшей угрозой является сама полоса огня, которая достигает построек и участков леса, чем радиоактивные частицы, которые попадают в атмосферу.

Вместе с дымом в атмосферу поднимаются радиоактивные частицы, но их угроза больше локальная, она опасна для пожарных. Остальная часть радионуклидов рассеивается в верхних слоях атмосферы и разрежается до такого уровня, что становится практически необнаруживаемой, - пишет агентство.

В процесс пожаротушения, как когда-то и в дни Чернобыльской катастрофы, вовлечены вертолеты и инженерные тягачи, созданные еще на базе советских танков.

Пока что радиоактивный фон в столице Украины — Киеве в пределах нормы (0,011 миллирентгена в час), Киевская область также вне опасности (0,012 милирентгена в час). В такой называемой зоне отчуждения дозы радиоактивного излучения также пока что не превышают опасного уровня (0,020 миллирентгена в час). Подтвержденный уровень опасности — 0,055 миллирентгена в час.

Этот пожар — один из многих в Украине, которые возникают ежегодно из-за поджогов. Площадь его, начавшегося еще 4 апреля, около 20 гектаров леса.

Следователи пришли к выводу, что пожар возник в результате злонамеренных действий. Тогда же спецслужбы Украины задержали 27-летнего поджигателя из украинской деревни Рахивка, который признался, что совершил поджог для… шутки, в трех местах разведя огонь в сухой траве и местах с брошенным мусором.

По его словам, он хотел погасить пожар, но порывами ветра огонь быстро распространился, и стихию своими силами ему уже было не унять. Теперь поджигателю грозит тюремный срок.