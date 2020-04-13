ВОЗ не рекомендует прививку БЦЖ против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает окончательными данными о том, что противотуберкулезная прививка БЦЖ может снизить риск заражения новым коронавирусом. В отсутствие таких доказательств ВОЗ не рекомендует применять эту вакцину для предотвращения заболевания COVID-19, заявила организация в понедельник.

"Нет свидетельств того, что вакцина Бацилла Кальмета — Герена (БЦЖ) защищает людей от инфицирования вирусом, вызывающим COVID-19", — говорится в ежедневном информационном бюллетене ВОЗ.

Отмечается, что уже «осуществляются два клинических испытания, касающихся данного вопроса, и ВОЗ оценит результаты, когда они будут получены».

«В отсутствие свидетельств эффективности БЦЖ против коронавируса ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для предотвращения COVID-19», — подчеркивается в бюллетене.