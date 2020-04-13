Великобритания продлит карантин до 7 мая

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании на время болезни Бориса Джонсона глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит о продлении действия карантинных мер на территории страны как минимум до 7 мая, сообщает Times.

Премьер Великобритании Борис Джонсон 23 марта в связи с эпидемией коронавируса объявил о введении карантина в стране: британцы могут покидать свои дома только ради покупки товаров первой необходимости, для физических упражнений раз в день, по медицинским нуждам и ради поездки на работу (только если эта поездка "совершенно необходима"). Дистанцию между людьми требуется держать не менее двух метров, собираться группами также запрещено.