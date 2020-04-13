Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон 05:36

Президент США Дональд Трамп готовится к первому маю «открыть» значительную часть Америки. Это означает прежде всего возвращение рабочих на предприятия, а фермеров – на рынки сельхозпродукции. Предполагается, что могут начать открываться магазины и отели, хотят пока об открытии воздушных границы страны речь не идет. «Мы находимся уже на вершине холма (имеется в виду растущая кривая пандемии), и мы идет к открытию страны, которое случится, надеюсь, очень-очень-очень скоро», - объявил Трамп на одном из последних брифингов в Белом доме.

Президент не скрывает, что больше чем сам вирус его беспокоит падение американской экономики, которое может сказаться на его шансах быть переизбранным в ноябре. Но активное продвижение идеи «открытия» встречает серьезное сопротивление со стороны экспертов, которые указывают, что ожидать возвращения к нормальной жизни к 1 мая нереалистично. «Я думаю, что совершенно преждевременно говорить о «свете в конце туннеля», - считает Стивен Хан, директор американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. - Полагаю, что 1 мая - это не та дата, на которую, можно ориентировать». С ним полностью согласен Кристофер Мерфи, директор Института медицины в Вашингтонском университете. «Если мы снимем все ограничения, то в июле или в августе вернемся к той точке, в которой находимся сейчас», - говорит он. А нынешняя ситуация весьма драматическая. В минувшее воскресенье, когда католики и протестанты страны отмечали Пасху число инфицированных коронавирусом превысило 550 тысяч, а число смертей от болезни - 21 тысячу. Среди последних оказался и близкий друг Трампа, миллиардер и девелопер из Нью-Йорка Стенли Чера. Будучи крупным донором республиканцев, он с 2016-го по 2019 год он пожертвовал $402,8 млн организациям, занимающимся поддержкой президентства Трампа. Эксперты в сфере здравоохранения говорят, что прежде чем приступить к безопасному «открытию» страны следует принять масштабные меры по идентификации всех тех людей, которые общались с зараженными коронавирусом и провести их тестирование. А поскольку инкубационный период вируса длится 14 дней, то власти штатов должны воздержаться от ослабления жестких карантинных мер по крайней мере в этот период.

Главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи допускает, что переход к нормальной жизни может начаться в следующем месяце, в зависимости от ситуации в каждом конкретном штате, но это будет очень «постепенный процесс». Однако Трампа не удовлетворяет и этот прогноз - он хочет все сразу. Как свидетельствуют анонимные источники в Белом доме Трамп намерен уволить Фаучи и заменить его более сговорчивым экспертом, который транслировал бы исключительно то, что хочет президент. Недовольство Трампа связано и с тем, что Фаучи в последнем интервью телекомпании CNN заявил, что если бы американские власти раньше предприняли меры по борьбе с коронавирусом, это спасло бы много жизней. Фаучи занял место директора Национального директора Института по проблемам аллергии и инфекционных заболевания (в прошлом этот центр назвался иначе, но это не меняет сути) еще в 1984 году и он находился в этой должности при шести президентах США. Проведенные опросы показывают, что американцы доверяют ему гораздо больше, чем президенту, которого пресса обвиняет в запоздалой реакции на наступление эпидемии и в противоречивых, часто ложных заявлениях о риске, который несет коронавирус. Картина того, что происходит в Америке весьма драматическая, но все же она не такая черная, какой ее рисуют российские федеральные каналы, которые прекрасно ловятся на всей территории США. Так например, в программе на 1-ом канале ведущего Кирилла Клейменова говорилось о том, что «похороны людей в Нью-Йорке «проходят на закрытом острове без родных и священника. Люди в спецкостюмах укладывают фанерные гробы в братскую могилу. Это последнее пристанище жертв коронавируса». Верно то, что нью-йорские власти хоронят людей в так называемой братской могиле на острове Харт, однако этот безлюдный остров уже больше 150 лет используется или для захоронения умерших людей, у которых нет родственников и происходит это лишь после того, как никто не приходит за умершим в течение 14 дней или для тех, у кого нет средств на похороны. Но последние присутствуют на похоронах, равно как и священник.