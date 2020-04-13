Туркменистан открывает границу с Ираном… и готовится к массовым мероприятиям

«Туркменистан восстанавливает торговые отношения с соседними государствами, прерванные из-за распространения в них коронавирусной инфекции. В самом Туркменистане официально не зарегистрировано ни одного случая заражения. После оптимистических сообщений из Ирана о том, что пик эпидемии пройден, Ашхабад открыл границу с этой страной. Первая партия яблок, сыра, сладостей и других продуктов уже появилась на прилавках столичных магазинов». Об этом сообщает российская «Независимая газета».

А тем временем, как сообщает Минздрав Ирана, за последние 24 часа в стране зарегистрировано 1 617 новых случаев заражения COVID-19. По информации агентства ИРНА, от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Иране умерло 111 человек. Общее число погибших в стране с 19 февраля составляет 4 585 человек.

Однако, распространение коронавируса Ирана – не помеха для властей Туркменистана. В Туркменистане по инициативе президента Б.Бердымухамедова борются с коронавирусом с помощью степного растения гармалы (могильника). Президент – автор многотомника о лекарственных растениях Туркменистана – лично держит под контролем всю медицинскую сферу страны.

По всей видимости, Туркменистан вынужденно принял решение об открытие границ, поскольку в стране наблюдается не только повышение цен, но и дефицит продовольственных товаров.

Как сообщает “НГ”, в Туркменистане обстановка спокойная. Власти предпочитают не вспоминать об эпидемии коронавируса, поскольку в стране его… официально нет. Президент разъезжает по регионам, посещает многолюдные молебны в мечетях, вузы и спортивные мероприятия. В Ашхабаде состоялся массовый велопробег, работают выставки, проходят собрания. 19 апреля по распоряжению властей возобновляется национальный чемпионат по футболу. А в последнее воскресенье апреля страна отметит важный праздник – День ахалтекинского скакуна.