В США за сутки 1509 человек скончались от коронавируса
Число умерших с диагнозом коронавирус в США за сутки составило до 1509 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
Число умерших с диагнозом коронавирус в США за сутки составило до 1509 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
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