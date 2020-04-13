Сегодняшняя статистика коронавируса: 1 миллион 920 тысяч зараженных

По состоянию на утро 14 апреля количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к двум миллионам человек. Соответствующие данные доступны на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Согласно статистике, инфицированы 1 920 618 человек в 185 странах. Из них 119,6 тысячи пациентов умерли, более 449,9 тысячи вылечились. Предположительно, число инфицированных превысит 2 миллиона позднее 14 апреля.

Наиболее пострадавшие от коронавируса государства — США (582,6 тысячи), Испания (170 тысяч), Италия (159,5 тысячи), Франция (137,8 тысячи) и Германия (130 тысяч). Россия находится на 15-м месте: в стране зафиксировано 18 328 случаев инфицирования в 82 регионах.

Наибольшее число смертей, связанных с коронавирусом, зарегистрировано в США (23 628), Италии (20 465), Испании (17 756), Франции (14 986) и Великобритании (11 347).