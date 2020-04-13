Нефть продолжает рост

Мировые цены на нефть растут примерно на 1,3% после прогноза управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США о снижении добычи сланцевой нефти в стране, следует из данных торговых площадок.

Согласно информации, на утро вторника цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,32%, составив 32,16 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,34%, до 22,71 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Согласно ожиданиям EIA, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в мае снизится по сравнению с апрелем на 2,1%, до 8,709 миллиона баррелей в сутки. Это будет уже четвертым снижением подряд и крупнейшим с июля 2016 года.