Парламент Турции постановил освободить временно около 90 тысяч заключенных из-за пандемии коронавируса.

По данным Anadolu, на освобождение смогут претендовать осужденные за нетяжкие преступления, лица старше 65 лет, а также женщины с детьми младше шести лет. Уточняется, что признанные виновными в совершении тяжких преступлений, террористических действий, насилия по отношению к женщинам не смогут претендовать на временное освобождение.

В свою очередь Reuters сообщило, что эта мера будет действовать до 31 мая, однако может быть продлена, если число заразившихся коронавирусом в Турции продолжит расти.