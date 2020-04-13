В США пообещали найти виновных в пандемии коронавируса

"У нас будет время убедиться, что мы все понимаем, что произошло, и что те, кто виновен в этом, понесут ответственность. Я уверен, что это произойдет. На данный момент я думаю, что нам абсолютно необходимо сосредоточиться на стоящей перед нами задаче создания таких систем, которые позволят нам вновь открыть американскую экономику, а в конечном счете и мировую экономику. Еще будет время для взаимных обвинений", - цитирует Помпео Интерфакс.

В то же время госсекретарь выразил сожаление в том, что Китай своевременно не предоставил информацию о новом вирусе, появившемся в Ухане: "Мы постоянно говорили, что сожалеем о том, (...) что китайское правительство, китайская коммунистическая партия не предоставили эту информацию своевременно. Это очень печально, потому что это создало реальный риск во всем мире".

По его мнению, сейчас важно понять, как и где все началось, чтобы избежать повторения такой ситуации в будущем: "Мы хотим, чтобы лучшие ученые земного шара, включая китайских ученых, приняли участие в том, чтобы мы оценили, где это началось, где возникло, как распространилось по всему земному шару..."